Attraverso i propri social, il giornalista Carlo Nesti analizza così la vittoria dell'Inter in finale di Coppa Italia ai danni della Fiorentina: "Alla fine, dinanzi ad una Fiorentina scintillante, pesano le cilindrate - ha esordito -. Quella dell'Inter è superiore, e sa dimostrarlo, nelle sfide secche, anche contro avversari-pavone, belli ma leggeri. In questa prevalenza dei valori individuali nerazzurri, svetta la forma-Champions di Lautaro: decisivo. Inzaghi dovrà curare, prima di Istanbul, il fisico, perché la ripresa è stata troppo sofferta. Contro i viola, la tenuta atletica è bastata.

Contro il City non basterebbe. La Fiorentina è coerente: l'integralista Italiano non modera la sua spavalderia offensiva contro nessuno. Nella prima metà del primo tempo, e nel secondo, i toscani sovrastano gli avversari, traditi dagli errori di Jovic. Meriterebbero i supplementari, ma pagano l'atteggiamento a senso unico. In certi frangenti, come dopo la metà del primo tempo, bisognerebbe azionare anche il freno, e non sempre l'acceleratore"..