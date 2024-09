Momento relax per quattro giocatori dell'Inter che si sono recati in visita presso il paese dei “Co quadar” al Campo di Federica, l’azienda agricola che in passato aveva ospitato anche altre celebrità come Fedez e Chiara Ferragni, ma anche Sferaebbasta. Stavolta è toccato ai nerazzurri Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

I quattro, reduci dalla vittoria di ieri della loro squadra con l’Udinese, hanno visitato l’attività agricola facendosi fotografare con il titolare per la gioia dei tifosi nerazzurri.