Ultima prova generale oggi, a Coverciano, per Luciano Spalletti prima di scegliere la lista dei ventisei calciatori della Nazionale italiana che partiranno per Euro 2024. Sul campo ‘Enzo Bearzot’, gli azzurri che hanno avuto meno minuti ieri a Bologna si sono imposti per 3-1 sull’Under 20. Davanti a Provedel, il ct ha schierato Gatti, Buongiorno e Calafiori, con Darmian e Bellanova sugli esterni e Frattesi, Fagioli e Folorounsho in mezzo al campo; davanti, Raspadori e Scamacca. In questa sfida da 35 minuti a tempo, lo scacchiere di Bollini è stato invece impreziosito all’inizio dalle presenze di Ricci, in cabina di regia nel 4-2-3-1, e di El Shaarawy, largo sulla sinistra dietro all’unica punta Bonfanti.

I due interisti in campo si sono resi protagonisti di un assist a testa: Darmian, al 4', ha imbeccato con un cross da sinistra Scamacca per l'1-0. A inizio ripresa, il raddoppio è arrivato sull'asse Scamacca-Frattesi, con quest'ultimo che, dopo il tacco dell'atalantino, con altruismo ha messo in condizione Raspadori di mettere in rete. Poco dopo il neoentrato Sekulov ha riaperto il confronto con un preciso tocco di esterno, prima del 3-1 definitivo di El Shaarawy.