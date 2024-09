La Nazionale italiana concede il bis in Nations League battendo Israele 2-1 dopo aver sbancato il Parco dei Principi venerdì scorso. Una vittoria che soddisfa appieno il ct Luciano Spalletti: "Abbiamo fatto le cose in maniera splendida stasera, le insidie di cui avevamo parlato si sono viste tutte nel primo tempo - le parole del tecnico di Certaldo a Rai Sport -. Il fatto che siamo stati in ordine, senza perdere l’equilibrio, è stato fondamentale. Squadra 'maturissima', non matura. Da un punto di vista tattico siamo stati bravi a riconoscere le posizioni, anche perché qui i giocatori sono messi nelle condizioni di giocare come nel club. I ragazzi si trovano a occhi chiusi alcune volte, si è visto anche nel fraseggio nel secondo tempo".