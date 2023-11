Restano incerti i tempi di recupero di Victor Osimhen, ai box da tre settimane dopo per aver rimediato durante Nigeria-Arabia Saudita una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Il bomber del Napoli potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, come spiegato da Rudi Garcia: "Non mi sono occupato della tabella di marcia del suo rientro, ci penserà il reparto medico. Dopo queste due gare avremo la sosta, penso che sarà pronto per l'Atalanta al rientro", ha spiegato il tecnico spagnolo a Sky Sport.

Se così fosse, l'ex Lille sarebbe arruolabile anche per la gara con l'Inter del 3 dicembre.