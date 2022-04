Il giovane esterno del Genoa Andrea Cambiaso è un potenziale obiettivo di calciomercato del Napoli, pronto a fare concorrenza a Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il diesse del club partenopeo Cristiano Giuntoli avrebbe già in programma un incontro con la dirigenza rossoblu per parlare del ragazzo. Il Grifone chiede circa 15 milioni di euro per il calciatore gestito dall’agente Giovanni Bia, ex calciatore azzurro.