Nacho giocherà in Major League Soccer o farà un'altra esperienza in Europa dopo i tanti anni di militanza al Real Madrid? Il dubbio è solo giornalistico, visto che il difensore spagnolo, accostato anche all'Inter, ha già scelto la prossima tappa della sua carriera: "Ho deciso, ma non dirò nulla perché penso che non sia il momento giusto - le sue parole a Radio Cero -. Per rispetto alla società e ai miei compagni, penso che non sia il giorno adatto per dire se rimango o se me ne vado. L'unica persona che lo sa sono io e l'unica cosa a cui penso è la finale di Champions. Sono una persona che prende le decisioni con calma. Ho bisogno di quella tranquillità, parlerò a fine stagione. Niente di ciò che accadrà a Wembley o agli Europei cambierà la mia decisione".