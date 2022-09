Attivo fino a venerdì 23 settembre invece un secondo sondaggio sul brano che risuonerà a San Siro durante il riscaldamento della squadra di Simone Inzaghi prima di Inter-Roma, 5 le opzioni tra cui esprimere la propria preferenza sull'app di Socios: Enter sadman dei Metallica, Remember the name dei Fort Minor, Narcotic dei Liquido, L'amour toujours di Gigi D'Agostino e Right here, right now di Fat Boy Slim.