Con una doppietta, ha trascinato ieri il Frosinone nel successo contro il Venezia grazie al quale i gialloazzurri di Fabio Grosso hanno consolidato il loro primato in classifica in Serie B. Davanti ai microfoni di Sky Sport nel dopopartita, Samuele Mulattieri si è espresso su un eventuale ritorno all'Inter, club che ne detiene il cartellino: "Tornare in nerazzurro? Per me sarebbe un sogno, ma ora devo pensare al presente e a fare del mio meglio per questa squadra con i gol e con le prestazioni, poi vedremo. Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic sono stati i miei idoli, credo che il mio gol di oggi somigli a uno di quelli del Principe".