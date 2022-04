Gabi Mudingayi ha rilasciato un'intervista per Tuttosport nella quale ha parlato anche della lotta scudetto in corso. "Questo finale di stagione sarà una bella lotta. Al momento vedo il Milan favorito. Stanno bene e anche quando superano il proprio rivale solo di un gol, si percepisce la fame di vittoria dei rossoneri - dice l'ex nerazzurro -. Juve-Inter? Si tratta di una partita che potrebbe rilanciare i padroni di casa. Per fiducia e classifica. Non credo che se la squadra di Inzaghi venisse sconfitta, sarebbe tagliata dalle ambizioni per il titolo, non si deve dimenticare il recupero col Bologna. Se la Juve dovesse vincere, allora i bianconeri potrebbero addirittura rientrare nel giro scudetto".