La Roma è una delle ultime due rappresentanti italiane rimaste in corsa nelle Coppe in questa stagione. Una statistica che non fa felice José Mourinho per una questione pratica legata al campionato: "Non lo so se c'è da essere orgogliosi, mi piacerebbe avere altre squadre italiane in Europa - ha detto lo Special One nella conferenza di vigilia della gara di Conference League contro il Bodø/Glimt -. Dovendo giocare contro Inter e Napoli in Serie A, per esempio, sarebbe stato meglio averle ancora in corsa per la gestione della fatica. Ora siamo ci siamo noi con l’Atalanta in Europa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di positivo; l'Atalanta può fare bene".