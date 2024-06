José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, è stato protagonista di un format con TNT Sports. Lo Special One ha risposto ad alcune domande.

"Il miglior stadio? San Siro. Come atmosfera San Siro è San Siro, Stamford Bridge è Stamford Bridge, Bernabeu è Bernabeu. Ma dico che i tifosi della Roma sono molto legati anche senza vincere tanto - le sue parole -. Se devo descrivermi in tre parole dico simpatico, onesto e per sempre giovane. Il giocatore preferito allenato? Difficile dirne uno, Terry, Lampard, Xabi Alonso, Drobga, Ronaldo, tutti quelli dell'Inter".