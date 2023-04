Michele Bianchini Mortani, collaboratore di Andrea Pastorello nonché membro dell’entourage del centrocampista dell'Empoli Tommaso Baldanzi, intervistato da Sportitalia.com ha confermato l'interesse dei principali club italiani per il giovane talento di Paolo Zanetti: "Non faccio nomi, mi limito a confermare l’interesse delle big italiane. Aggiungo poi che Tommaso è seguito anche da diversi importanti club europei. In ogni caso, lui non si fa minimamente condizionare da queste voci: sta pensando solo all’Empoli e a concludere questo campionato nel migliore dei modi".

Teme che con il salto in una big Baldanzi possa rischiare di giocare poco come è successo a Kristjan Asllani nell’Inter?

"Premetto che non voglio e non mi piace fare confronti con altre persone dal momento che ogni singolo giocatore va analizzato caso per caso e considerando altresì il relativo contesto di riferimento. Chiaro che per qualsiasi giovane non è mai facile il passaggio in una big, ma Tommaso è perfettamente in grado di arrivare ad alti livelli. Sicuramente analizzeremo insieme alla società quale potrebbe essere il suo percorso migliore. Ma le sue doti e il suo potenziale ci rende tranquilli sulle scelte che faremo".