Cresce l'attesa per una sfida speciale per Francesco Moriero, doppio ex dell'incontro tra Lecce e Inter che inaugurerà la Serie A di giallorossi e nerazzurri. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l'attuale CT delle Maldive ritorna anche sul suo passato da calciatore: “Ho avuto la fortuna di giocare questa partita da protagonista in entrambe le squadre e quando giocavo nell’Inter vivevo male quest’appuntamento. Lecce è la mia casa, la squadra nella quale sono cresciuto e per cui faccio il tifo, giocarci contro da avversario non è semplice. Ora, da tifoso, potrò vivere la partita più serenamente”.