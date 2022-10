Francesco Moriero , ct delle Maldive e doppio ex di Inter e Roma , s'è espresso sulle frequenze di Tuttomercatoweb della sfida di questa sera in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro : “L’Inter dovrà cercare di fare risultato. Le polemiche hanno destabilizzato tutto l’ambiente, dovrà vincere e convincere”.

E la Roma?

“Sta facendo il suo percorso. Può mettere in difficoltà chiunque. Occhio, può fare bene perché ha tanti calciatori importanti”.

Che succede all’Inter?

“Nelle big quando non arrivano i risultati scoppia sempre un po’ di polemica. L’Inter è nata per vincere, non ci si può nascondere. È stato messo in discussione l’allenatore, ma troverà il giusto equilibrio. E l’Inter può vincere il campionato”.