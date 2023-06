Tuttora impegnato alle Maldive come commissario tecnico della nazionale, Francesco Moriero parla oggi in un'intervista a Tuttomercatoweb anche della finale di Champions League che attende l'Inter. "Incontrerà una squadra molto forte e il miglior allenatore al mondo, ma non dovrà snaturarsi - dice .

Il morale è altissimo, le finali si giocano per vincere. Sarà fondamentale l’approccio difensivo - dice il ct - Critiche a Inzaghi? Quando si allena una grande squadra e i risultati non arrivano è normale che l’allenatore sia messo in discussione. Quando i calciatori sono entrati in forma l’Inter ha dimostrato di essere forte".