Nel lungo intervento sulle frequenze di Radio Radio, Massimo Moratti ha dato sfogo anche alla sua vena romantica parlando di San Siro, lo stadio iconico a livello mondiale che Inter e Milan vorrebbero sostituire con un nuovo impianto più moderno e redditizio per le loro casse: "Entrare in questo vespaio non è la cosa più sana che ci sia - il messaggio dell'ex presidente nerazzurro -. Sembrava andasse tutto tranquillo, poi sono sorti problemi perché la gente è giusto si esprima per capire se è il caso di fare uno stadio nuovo. Sesto San Giovanni è una zona ottima per fare uno stadio, ma è un peccato portarlo fuori Milano. Insisto sul fatto che San Siro è talmente bello che tutta questa necessità non c'era. Forse c'è una necessità economica, lo sanno loro. Lo sappiamo meno noi. Tenere lì un monumento è inutile. Non è per difendere un monumento, però. E' perché è ancora valido e perché un tifoso quando entra sente tutta la passione che si avverte per le cose bellissime che sono accadute. Per cui si cerca di preservarlo".