Carica Armando Izzo. Il difensore del Monza mostra chiaramente il suo entusiasmo dopo la storica prima vittoria che i biancorossi hanno ottenuto contro la Juventus. Interpellato dai microfoni di Mediaset, c'è stato ovviamente spazio anche per il saluto al suo ex compagno Andrea Ranocchia: "Un esempio per tutti, gli auguro il meglio. È un ragazzo molto intelligente".