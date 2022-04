All'appello di Beppe Marotta, che nel corso della sua chiacchierata per 'Il Foglio a San Siro' ha lamentato la mancanza di formazione per i giovani nel mondo dello sport, ha risposto dallo stesso palco Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022: "Sono d’accordo con Beppe. Il mondo del calcio è ancora privilegiato, gli altri sport sentono maggiormente questa cosa. A terrorizzarmi maggiormente è il silenzio dei giovani, la mancanza di racconti dei loro sogni. I videogiochi rendono poi tutto fuorviante, bisogna tornare nelle scuole e aumentare le ore di sport. Magari ripristinando i Giochi delle Gioventù che erano uno sprone per chi faceva queste attività”.