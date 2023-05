Carmine Nunziata, tecnico della Nazionale U20, si proietta sulla sfida contro la Repubblica Dominicana ai microfoni della FIGC: "Partita importante, non sarà facile perché in questo Mondiale non ci sono partite facili: la squadra è carica per raggiungere l’obiettivo degli ottavi. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta, cercare di vincere la gara e poi vedremo quali risultati faranno le altre squadre”. Insomma, obiettivo ottavi dei Mondiali da agguantare con la massima grinta.