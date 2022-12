L'assenza della Nazionale italiana per due edizioni consecutive del Mondiale non è un fatto certamente casuale. Le concause sono diverse, ma per Youri Djorkaeff c'è un aspetto che il nostro sistema calcio ha sottovalutato più di altri da troppi anni a questa parte: "Non è normale che gli azzurri non siano qui in Qatar - ha detto DJ a La Stampa -. Si parlava di imitare la Francia mentre ero ancora all'Inter e non l'avete fatto. La Spagna cresce i giovani, l'Olanda pure, l'Italia mai".