Si è concluso ieri il periodo di preparazione che il Monaco ha affrontato a Lagos, in Portogallo. La formazione del Principato ha affrontato nell'amichevole conclusiva dello stage la locale formazione del Portimonense, test che ha visto i biancorossi prevalere per 2-0 grazie alle reti di Wissam Ben Yedder e Youssouf Fofana. La squadra di Philippe Clement torna ora a La Turbie per proseguire il lavoro pre-stagionale, in vista anche dell'amichevole di sabato a Ferrara contro l'Inter.