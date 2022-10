Dopo il pirotecnico 4-3 di Firenze, Henrikh Mkhitaryan parla così ai microfoni di Sky. "Oggi la cosa più importante era la vittoria, non mi importa che io abbia segnato. Tre punti importantissimi, andiamo avanti. Vittoria meritata: abbiamo iniziato molto forte, poi un po' di stanchezza ha inciso, ma abbiamo vinto con carattere alla fine - dice l'armeno -. Sapevamo non sarebbe stata facile, sono molto forti, giocano bene e creano problemi a chiunque. Ma non abbiamo mai mollato. Energie per la Champions? Non avevo più forze alla fine, ma volevo dimostrare che possiamo lottare fino alla fine. Pensiamo partita dopo partita, poi vediamo dove arriviamo".