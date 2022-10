Henrikh Mkhitaryan, dopo il successo sul Barça, parla a SkySport. Ecco le dichiarazioni dell'armeno: "Loro sono uan squadra fortissima, ma lo siamo anche noi e volevamo dimostrarlo, soprattutto dopo le ultime partite. Abbiamo fatto del nostro meglio, lottando con sacrificio e ottenuto una vittoria importantissima per tutti noi - dice -. Vittoria per Simone Inzaghi? Vittoria per tutti noi, avevamo bisogno di fiducia per tornare al nostro livello. Faccio i complimenti ai miei compagni per come hanno lottato".