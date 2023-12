Tra i tanti ospiti della serata tenutasi ieri a Vibo Valentia per la consegna del Premio De Agazio al ds dell'Inter Piero Ausilio c'era anche il presidente del Comitato Regionale della LND Calabria Saverio Mirarchi, che ha elogiato l'importanza della presenza del dirigente dell'Inter per la realtà della regione: "Avere l’opportunità di ascoltare le parole di chi è poi protagonista di un club importante come l’Inter, non può che dare motivi e momenti di crescita alle nostre realtà territoriali".