La polizia ha arrestato due croati di 21 e 36 anni con l'accusa di aver svaligiato, a Milano, gli appartamenti dell'influencer Chiara Biasi e dei calciatori Hakan Calhanoglu dell'Inter e Stefano Sensi, oggi al Monza. Gli episodi contestati sono avvenuti tra ottobre 2021 e febbraio 2022. In particolare, il centrocampista turco è stato derubato durante un derby tra Milan e Inter (in quel periodo ne sono stati giocati due: uno il 7 novembre 2021 terminato 1-1 e uno il 5 febbraio 2022 vinto 2-1 dai rossoneri). In totale si stima che i colpi abbiano fruttato circa mezzo milione di euro.