Nei giorni scorsi, si è parlato con una certa insistenza di un cambio nel ruolo di ad del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con Alessandro Antonello, attuale Ceo dell'Inter, tra i potenziali candidati a rilevare il ruolo da Vincenzo Novari. Ma a margine della Giunta del Coni, il presidente Giovanni Malagò ha chiarito il suo punto di vista in conferenza stampa: "Il Comitato organizzatore di Milano-Cortina ha due anime, come viene imposto dall'Host City Contract, firmato non solo dal mondo dello sport ma anche dalle Regioni e dalle città che si sono aggiudicate la candidatura, insieme al sottosegretario dell'epoca con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Siamo stupiti che escano queste notizie in modo reiterato: ne ho parlato anche con il Cio''.