Prima della conferenza stampa della vigilia di Milan-Newcastle, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha espresso la sua delusione per il derby di sabato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo ovviamente delusi, abbiamo un'altra partita e dobbiamo rialzarci e fare meglio per riscattarci. Se giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque. Sappiamo bene le nostre qualità, non volevamo perdere il derby ma abbiamo perso e dobbiamo imparare dai nostri errori. Cercheremo di fare meglio già nelle prossime partite di campionato e Champions".