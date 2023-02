Stefano Pioli, guida del Milan, ha parlato della corsa Champions in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Una partita molto importante, adesso lo è perché la classifica per la Champions è molto corta e siamo tutte lì. Abbiamo l'occasione per allungare su di loro. Mi aspetto una sfida combattuta, l'Atalanta è una squadra di duelli, contrasti, ripartenze. Noi stiamo bene di testa e di gambe, vogliamo giocare la nostra partita al massimo, vogliamo provare a controllare meglio la partita, stando attenti in fase difensiva". Nei rossoneri rientra il portiere Mike Maignan dopo un lungo stop.