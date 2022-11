Il Napoli vola altissimo, ma il Milan non vuole demordere nella corsa per lo Scudetto. Lo garantisce Paolo Maldini ai microfoni di DAZN: "Assolutamente sì, lo scorso anno quando abbiamo vinto il derby eravamo a sette punti dall'Inter. Non è facile tenere questo ritmo fino alla fine e dobbiamo crescere in tutti i punti di vista".