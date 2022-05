Profluvio di dichiarazioni da parte dei tesserati del Milan dopo la vittoria dello Scudetto, anche all'estero. L'Equipe ha infatti raggiunto l'attaccante rossonero Olivier Giroud, che ha commentato così il duello vissuto con l'Inter per la conquista del tricolore: "Il finale con l’Inter è stato incredibile. Abbiamo giocato una finale ogni fine settimana per settimane. Eravamo in totale apnea! Quanta sfida ingrandisce ancora di più questo titolo. Ci lasciamo alle spalle l’Inter, i nostri rivali”.