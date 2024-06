Dagli studi della BBC, Micah Richards, ex difensore del Manchester City oggi apprezzato opinionista tv, ha espresso tutto il suo apprezzamento per Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Croazia: "L'ho detto già tre volte; è un difensore di qualità, ha tutto nel suo gioco. Sa tenere la posizione e leggere le azioni molto bene, è sempre calmo e tranquillo, si guarda sempre alle spalle. Poi, il suo stile di attacco è decisamente brillante; sa rompere benissimo le linee coi suoi lanci. E non dimentichiamo che Bastoni è un giocatore aggressivo, ed è quello che vuoi sempre da un difensore: aggredire l'avversario e portare via la palla".