Dopo la gioia, già espressa nelle scorse ore, per la vittoria della Coppa Italia, il direttore di TG La7 Enrico Mentana, notoriamente affezionato tifoso dell'Inter, esprime sui social un estroso e neanche troppo velato desiderio: "E ora rotta su Istanbul, dove si lotta anche contro il pronostico. Mi ronza un possibile titolo su Dzeko, 'L'ex and the City'..." si legge su Instagram.