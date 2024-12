L'ex attaccante di Parma e Milan Alessandro Melli ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al sito News.superscommesse.it, nella quale ha parlato in generale di questa stagione di Serie A con focus sulla trasferta di venerdì degli emiliani contro l'Inter. Troppo un azzardo pensare al colpo grosso della squadra di Fabio Pecchia? "Non costa pensarlo, ma attuarlo è molto più difficile. Va ad affrontare un squadra che, obiettivamente, è molto più forte, è campione d'Italia in carica e sta lottando anche quest'anno per vincere lo Scudetto. Ciononostante, credo che il Parma non abbia granché da perdere, viene da quest'ultima vittoria significativa contro la Lazio che ha dato anche maggiore tranquillità e slancio alla classifica, per cui c'è anche un animo più leggero”.

Melli prosegue: “È anche vero che il Parma lo si è visto giocare contro squadre forti e che occupano le parti alte della classifica, mi sembra che abbia fatto sempre un'ottima figura, portando dei risultati che hanno significato molto. Nulla è da dare per scontato, anche se i favori del pronostico sono dalla parte dell'Inter, ma è giusto pensare di andare a giocare a Milano senza paura, indipendentemente da come possa finire. So per certo che Pecchia saprà preparare al meglio questa partita, consapevole del grande valore dell'avversario, per cui mi aspetto di vedere un'altra bella prestazione”.