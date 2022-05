Il doppio ex di Cagliari e Inter Gianfranco Matteoli parla ai microfoni de L'Unione Sarda in vista del cruciale confronto di domenica alla Unipol Domus: "Magari è una frase fatta, ma il Cagliari per battere l’Inter dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo è una partita che conta come non mai, delicatissima per tutte e due le squadre. Il Cagliari si gioca la Serie A in 90 minuti, mentre l’Inter si gioca lo Scudetto. Niente calcoli, ora, devi andare in campo e giocare. Quanto può pesare la finale di stasera? Non scherziamo, a questi livelli si è abituati a giocare tante partite. Il Cagliari dovrà fare una di quelle partite indimenticabili. Perché l’Inter, lo ripeto, è la squadra più forte e completa del campionato italiano".