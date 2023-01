Sulla formazione: “Penso che Inzaghi abbia scelto quelli che danno più garanzie, se mi avessero chiesto un giocatore era togliere al Milan avrei detto Maignan che è uno che fa la differenza e si è visto l’anno scorso. Spero sia questa la chiave del match”.

Su Acerbi: “Sta facendo molto bene, l’Inter è una squadra compatta, Bastoni è giovane ma è già un veterano. In difesa siamo ben coperti. Dimarco? Non lo scopriamo certo oggi, spinge e ha la voglia di fare bene per l’Inter. Lautaro poi è un campione del mondo, sta trascinando la squadra. Ma ormai sono anni che impressiona”.