CdS - Brozo e il Ninja : no alle ferie. Straordinari ad Appiano, obiettivo derby

GdS - Dalla sosta solo buone notizie per Spalletti. E migliorano D'Ambrosio e Vrsaljko

CdS - Veretout, ma non solo: tutti i profili seguiti per il centrocampo

InterNazionali - Polonia-Italia: Mancini conferma il 4-3-3, panchina per Gagliardini

GdS - Inter, il derby dei debuttanti per imitare Milito. Il talismano contro il Milan è Asamoah

Mentana: "Milito un campione, Icardi un cobra. Vorrei regolare i conti con la Juve in Champions"

Asta: "Candreva sarebbe la svolta per il Toro. Lautaro? Giusto che aspetti, un giorno giocherà insieme a Icardi"

TS - Croazia U-21, emissari nerazzurri anche per Benkovic e Sosa

TS - Derby da Champions: Inter e Milan sono in salute dopo anni di mediocrità

Schirò: "La vittoria contro l'Udinese ci ha ridato fiducia. In YL sfortuna e disattenzioni. Affrontare il Barcellona sarà stupendo"

Suso: "Gattuso? In campo tutto passione e intensità, fuori il numero uno. Per idee è simile a Luis Enrique"

Julio Cesar: "Sarò a San Siro per il derby, mi auguro una vittoria"

CM - Inter, feedback positivo di Nicolò Barella per un contratto fino al 2024

CdS - Hector Herrera, è duello Roma-Inter: nerazzurri in vantaggio per gennaio

CdS - Tutti pazzi per Sandro Tonali: la Roma vuole anticipare Inter, Samp e Chelsea

Mihajlovic: "Con la Juve, le altre non hanno chance . Derby? Due su tutti possono deciderlo"

Gabriel Barbosa: "Futuro al Santos? La cosa non dipende da me"

Milan, Conti e Caldara intravedono il ritorno in campo. Ma per il derby è ancora presto

Paesi Bassi, Van Dijk out: contro il Belgio spazio per De Vrij?

Senegal ok, Keita: "Ho lavorato per la squadra, va bene"

U16, 5 vittorie in 5 gare: Peschetola stende il Venezia

Mentana: "Inter sui binari giusti, l'obiettivo è restare in zona UCL "

Huntelaar: "Olanda, tanti bravi giocatori come De Vrij. Ora devono formare una squadra"

Papà Martinez: "Lautaro e Icardi, amici che si completano in campo"

Nainggolan, 3 palle perse in media con la maglia dell'Inter

Derby di Milano, Sacchi: "Spero in una gara ricca di spettacolo"

Under 17, tris al Cagliari: nerazzurri in vetta a quota 16

Polonia-Italia, l'11 di Mancini: ancora out Gagliardini

Inter seconda in Serie A per gol subiti su palle inattive

Giovanissimi Regionali, l'Inter di Chivu e Fusaro cala il poker in casa della Pro Patria

Sacchi: "Italia calcisticamente non evoluta. Chi vince giocando male non avrà autorità morale"

Collina: "Attivare il Var in Champions dagli ottavi non sarebbe un grosso rischio"

Berlusconi: "Derby? Appassionato di calcio, ma di Serie C. Il Milan di Gattuso non mi piace"

From Uk - Mourinho, quattro nomi per rinforzare lo United: c'è anche Perisic

InterNazionali - Icardi sfida Miranda: i due interisti titolari in Argentina-Brasile. Panchina per Lautaro

From Uk - Mourinho, quattro nomi per rinforzare lo United:…

Nel corso dell'intervista rilasciata ad AM770 nel corso di 'Esto es Racing', Mario Martinez, padre di Lautaro, ha parlato anche delle difficoltà nelle trattative tra Racing Avellaneda e Liniers per il riconoscimento della percentuale al club che ha formato calcisticamente l'attaccante dell'Inter: " La situazione dà fastidio . Lautaro ha chiamato entrambi i club per capire cosa stesse succedendo, ma adesso la cosa va sistemata tra le istituzioni".

Invio richiesta in corso

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy