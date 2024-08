Valentin Carboni e Ismaël Koné dovranno rimandare il loro debutto in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Marsiglia. L'argentino e il canadese, infatti, non hanno preso parte all'ultimo allenamento prima della partenza della squadra per Brest a causa di problemi fisici. La notizia degli infortuni, lanciata dall'emittente Maritima, è stata poi confermata in conferenza stampa dal tecnico Roberto De Zerbi, che invece avrà a disposizione l'ultimo arrivato Elye Wahi: "Vedremo se giocherà a gara dall'inizio o a gara in corso".