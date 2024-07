Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche ai microfoni di TGR Sicilia a margine dell'evento odierno a Giardini Naxos. Nelle parole del numero uno nerazzurro c'è un'analisi della situazione degli impianti sportivi dell'isola: "Se parliamo di Sicilia, fa sicuramente sensazione il fatto che in Serie A ci siano solo due giocatori siciliani. Questa è una cifra minima, e accade perché il calcio non è più alla portata di tutti e dobbiamo fare in modo che lo sia, gratuitamente. Servono investimenti pubblici e privati, ma bisogna anche valorizzare le mense perché l'alimentazione è importante. E poi le infrastrutture e le palestre. E direi che un aspetto fondamentale è quello della formazione, perché con buoni maestri vengono fuori buoni allievi: bisogna creare academy post laurea per creare professionisti che possano agire all'interno del mondo dello sport".