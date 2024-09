Lo storico dirigente Pierpaolo Marino, interpellato da Tuttomercatoweb, ha parlato di diversi argomenti. L'Inter è ancora la favorita numero uno per il titolo? "Sicuramente, sarà difficile per tutti avere la meglio sui nerazzurri. Marotta ha fatto un mercato incredibile, conservando tutti i calciatori più importanti come Lautaro, che in altri club avrebbero avuto il cosiddetto mal di pancia, ha preso subito Zielinski, ha tenuto l'allenatore… Era fortissima l'anno scorso, lo è ancora di più quest'anno. Si vede il lavoro di un club ben strutturato, nonostante i cambi di proprietà, i manager sono stati capaci di rendere l'Inter ancora più forte in campo".

Sanchez? "E' un'operazione simpatia dell'Udinese, più che altro. Poi mi auguro che lui sappia trasformarla in un colpo dal grande contenuto tecnico".