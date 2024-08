Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato così del mercato della Juventus e delle ambizioni Scudetto dei bianconeri: "Secondo me, la Juventus ha già preso due giocatori straordinari come Thuram e Douglas Luiz - ha esordito -, due giocatori fenomenali. E se arriva Koopmeiners diventa un jolly che con un allenatore straordinario come Thiago Motta, che ha la capacità di non sprecare spazi in campo perché li sa usare tutti benissimo, la Juve diventa una squadra molto forte, anche se secondo me lo è già. Nella mia mente la Juventus è già la prima alternativa all’Inter".