Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella commenta così l'addio all'Inter e all'Italia di Marcelo Brozovic, pronto a tentare l'avventura all'Al-Nassr: "Brozovic ha avuto una carriera straordinaria tra Inter e Nazionale croata per suo merito, non ha una grande fisicità ma ha un'intelligenza calcistica superiore alla media: sa comandare il centrocampo, conosce bene i tempi per inserirsi. Non per niente è stato appetito sul mercato, non solo in Arabia Saudita ma anche dal Barcellona.

Capisco l'Inter che ha necessità pressanti a livello economico e sta facendo un lavoro incredibile di bilancino ma deve cedere dei giocatori, però penso che Brozovic avrebbe meritato un palcoscenico diverso, almeno rimanendo in Europa. Credo che nella rosa dell'Inter al momento non ci sia un calciatore che ha lo stesso valore di Brozovic, decisivo in entrambe le fasi di gioco".