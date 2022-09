Luca Marelli, ex arbitro ora commentatore di DAZN, approva la scelta del direttore di gara Valeri in occasione del momentaneo 1-1 segnato dall'Udinese: "Valeri non ha ritenuto ci fosse fallo e sono d’accordo con lui. Il contatto tra Dzeko e Beto è al limite, ma in genere questi contrasti non vengono mai fischiati".