L'ex arbitro Luca Marelli, nel suo intervento a DAZN, ha analizzato i casi da moviola in Lecce-Inter soffermandosi in particolar modo sul penalty contestato dai nerazzurri per fallo su Edin Dzeko da parte di Alexis Blin. Il verdetto è inequivocabile: “Blin ha rischiato molto, la trattenuta su Dzeko è stata prolungata. L’arbitro era ben posizionato e perciò il VAR non poteva intervenire, era compito di Prontera valutare l’entità della trattenuta, ma secondo me era rigore”. Altra svista messa a nudo dalle analisi per l'arbitro della sezione di Bologna, protagonista in negativo della serata del Via del Mare.