Luca Marelli, tramite Facebook, ha commentato la possibile novità del cartellino blu, spiegando quello che farà l'IFAB: "Cartellino blu ed espulsione a tempo rimangono come sperimentazioni. Non diverranno parte integrante del regolamento perlomeno fino a quando non sarà analizzato a fondo l'impatto sul gioco nelle categorie minori; Sarà facoltà delle varie federazioni chiedere l'autorizzazione per la comunicazione degli arbitri al pubblico della decisione assunta dopo OFR od overrule".