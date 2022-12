Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e oggi opinionista per DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento degli azzurri: "Il Napoli deludente nelle ultime amichevoli rientra nel percorso della preparazione: ora c'è la fase di discesa, si va verso la velocità - ha esordito -. Del resto dopo 51 giorni di stop, questo lavoro era necessario. C'è bisogno di tempo e di assimilazione del lavoro fatto. Non sono preoccupato. Forse riattaccare la spina dopo una lunga pausa sarà più complicato: non dimentico che dopo la pausa dei nazionali si ha sempre paura su come tornano".