A tre anni dal via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, parla ai microfoni de Ilnotiziario.net toccando anche il tema dello stadio di San Siro, teatro dell'inaugurazione dell'evento: "La cosa importante, come ricorda il presidente Giovanni Malagò, è che ci sia uno stadio per la cerimonia inaugurale. Poi, certo, i tempi si stanno riducendo. Non conosco tutte le carte, ma siamo spettatori interessati. Anche perché il futuro di San Siro è connesso alle Olimpiadi, che avranno una rilevanza regionale e nazionale".