Dopo la risoluzione con Sanchez, quali saranno le prossime mosse di Marotta? A rispondere alla domanda è Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato: "L’Inter gioca in difesa ora, l’uscita di Sanchez era prevista e si è discusso in queste settimane per capire quale dovesse essere la buonuscita - spiega a TMW Radio -. Ora l’Inter ha la necessità di capire quanto possono offrire le pretendenti per Skriniar e Dumfries, ma la volontà è quella di tenere entrambi. Si valutano le cessioni di Casadei e Pinamonti, ma l’Inter non vuole perdere il controllo sui due giovani, specialmente su Casadei. L’Inter sta lavorando sulle cessioni, o meglio sull’evitare le cessioni dei big. Numericamente i nerazzurri sono al completo, con gli innesti di Onana, Lukaku, Bellanova e Mkhitaryan l’Inter si è rinforzata rispetto allo scorso anno".