Seconda partita stagionale con l'Inter in campo per Matteo Marchetti, arbitro scelto per la sfida di sabato contro il Torino. L'arbitro di Ostia Lido ha già diretto la squadra di Simone Inzaghi in occasione del 4-0 contro la Fiorentina. Sono tre i precedenti di Marchetti con l'Inter, che ha sempre vinto.