A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Filippo Maniero, ex calciatore di Milan, Venezia e Torino, analizzando lo scudetto vinto dai rossoneri: "Il Milan, nonostante non abbia avuto un attaccante da 20/25 gol, ha comunque vinto lo scudetto - ha detto -. Questo fa pensare che nel calcio di oggi, anche se non hai punte importanti, puoi raggiungere livelli rilevanti. Diciamo che le caratteristiche che avevamo una volta erano completamente diverse rispetto a quelle che presentano gli attaccanti di oggi, noi vivevamo per il gol, oggi si arriva in rete attraverso il gioco”.